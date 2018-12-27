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17:18 | 29.12.2018

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге поймали грабителей салонов сотовой связи: они успели обчистить ВИЗ и Юго-Запад

Полицейские Екатеринбурга задержали банду из четырёх грабителей, обчистивших почти деяток салонов сотовой связи на ВИЗе и Юго-Западе. Наряд взял злоумышленников во время очередного нападения на сотрудников сотового павильона на ул. Викулова. При себе плохие парни имели биты и пистолеты. На месте происшествия – множество разбитых стёкол.

В Екатеринбурге поймали грабителей салонов сотовой связи: они успели обчистить ВИЗ и Юго-Запад


Все четыре грабителя – екатеринбуржцы с ноткой «воровинки» в крови. Каждый из них уже имеет судимость по аналогичным эпизодам. Так, 29-летний подозреваемый сидел за грабёж, 32-летний – за имущественные преступления, 34-летний за угон автомобиля, а самый младший, которому 22 года, освободился в 2017 году, отсидев за кражу и хранения наркотиков.

В Екатеринбурге поймали грабителей салонов сотовой связи: они успели обчистить ВИЗ и Юго-Запад


Разбойники тщательно скрывали свои лица масками, шарфами, на руках всегда носили перчатки. Награбленное сбывали в ломбарды, а деньги делили поровну. Известно, что в двух случаях нападавшие встретили сопротивление и избили работников салонов.

С места происшествия полиция изъяла орудия преступления: две биты, муляж пистолета, используемый, чтобы запугать, перчатки и маски.
Возбуждены уголовные дела по шести эпизодам разбойных нападений, грабежей и краж из салонов сотовой связи на улицах Технической, Космонавтов, Заводской, Халтурина, Бардина и Викулова. Подозреваемые помещены в СИЗО.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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