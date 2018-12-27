Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать: в Новогодние каникулы Екатеринбург будет прочёсывать комендантский патруль

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Фото: ljrate.ru
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Как рассказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых, основная задача акции - предупреждение преступности несовершеннолетних.Тщательным проверкам подвергнутся ночные развлекательные заведения. В таких местах подростки до 16 лет должны находиться в сопровождении взрослых.
«Не останутся без внимания стражей правопорядка и те, кто занимается бродяжничеством, попрошайничеством, находится в розыске, а также лица, вовлекающие в противоправную деятельность молодежь, продающие подросткам алкоголь и сигареты. Чтобы установить их, участники акции посетят стоянки, рынки, привокзальные территории», – добавил полковник Горелых.
Свидетелей нарушения закона и увидевших детей, гуляющих по ночам без родителей, просят сообщать об этом по круглосуточному телефону доверия главка 8 (343) 358-71-61.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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