Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать: в Новогодние каникулы Екатеринбург будет прочёсывать комендантский патруль

16:59 | 29.12.2018

Фото: ljrate.ru

Пока большая часть жителей уральской столицы будет отсыпаться под ёлкой с ещё не высохшими каплями шампанского на одежде, полиция будет прочёсывать улицы Екатеринбурга на предмет малолетних хулиганов. Комендантский патруль будет работать все новогодние каникулы – с 30 декабря по 13 января.



Как рассказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых, основная задача акции - предупреждение преступности несовершеннолетних.Тщательным проверкам подвергнутся ночные развлекательные заведения. В таких местах подростки до 16 лет должны находиться в сопровождении взрослых.



«Не останутся без внимания стражей правопорядка и те, кто занимается бродяжничеством, попрошайничеством, находится в розыске, а также лица, вовлекающие в противоправную деятельность молодежь, продающие подросткам алкоголь и сигареты. Чтобы установить их, участники акции посетят стоянки, рынки, привокзальные территории», – добавил полковник Горелых.



Свидетелей нарушения закона и увидевших детей, гуляющих по ночам без родителей, просят сообщать об этом по круглосуточному телефону доверия главка 8 (343) 358-71-61.