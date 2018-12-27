Инцидент в музее Екатеринбурга, когда девушка уронила картину Дали, вошёл в ТОП самых скандальных выходок туристов

16:16 | 29.12.2018

Фото: news.ru

Инцидент с испорченной картиной Сальвадора Дали, когда девушка в процессе создания селфи уронила картину самого известного сюрреалиста, вошёл в рейтинг самых нелепых и скандальных выходок туристов в уходящем году по версии журнала «Вестник Ассоциации Туроператоров».



Рейтинг состоит из тринадцати самых неудачных и резонансных выходок туристов в общественных местах и культовых достопримечательностях. Все эти инциденты взорвали всемирную Сеть своими заголовками.



Среди них монетка, брошенная «на удачу» в двигатель самолёта, готовившегося ко взлёту, в Китае, секс на пирамиде Хеопса в Гизе, разбитый экспонат художницы в Вашингтоне и, наконец, неудачное селфи на фоне полтона Сальвадора Дали в Екатеринбурге.



Напомним, инцидент произошёл в конце октября этого года в выставочном центре уральской столицы «Главный Проспект». Две девушки, оказавшиеся жительницами Челябинска, пытаясь сделать селфи на фоне предмета искусства, уронили стенд, на котором висели две картины известного художника. В результате падения у одной из картин был поврежден холст. Правда, в полиции уголовное дело по факту нелепого и непреднамеренного повреждения полотна решили не возбуждать из-за отсутствия состава преступления.