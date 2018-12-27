Пять реанимаций и две пожарные машины: в центре Екатеринбурга ДТП с автобусом общественного транспорта

Около часа дня в Екатеринбурге в самом центре города произошло страшное ДТП. На перекрёстке Ленина - Хохрякова автобус общественного транспорта на большой скорости врезался в столб. Есть пострадавшие.Сейчас об аварии известно мало – только то, что на высокой скорости автобус выскочил на тротуар и снёс столб с дорожным знаком. Сейчас на месте дежурят две пожарных машины и пять реанимаций. Очевидно одно – кто-то из пассажиров серьёзно пострадал.Сотрудники ГИБДД уже выехали на место. О причинах ДТП и последствиях обещают рассказать позже – по результатам проверки.