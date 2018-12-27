Екатеринбурженка, у которой отобрали детей после операции по смене пола, живёт в Испании как трансгендер

12:39 | 29.12.2018

Фото: URA.RU

Недавно мы писали о том, что жительница Екатеринбурга попросила политического убежища в Испании из-за преследования её в России после операции по смене пола. В 2017 году Юлия Савиновских удалила себе грудь, объяснив это мучащими её ощущениями, что ей хочется быть не женщиной, а мужчиной. В ответ на это органы опеки забрали у неё двух приёмных детей. Сейчас Юлия находится в Испании, ей уже предоставлен вид на жительство и политическое убежище, зовут её теперь Френсис.



Таким именем в аккаунтах Юлия теперь называет себя. В частности, недавно на её стене в соцсети появился пост со ссылкой на интервью изданию The Insider.



«Я транссексуальный мужчина, возможно, небинарный. Я всё ещё путаюсь в определениях, в местоимениях. Мне так долго и настойчиво вбивали в голову гомофобию, что даже сейчас, находясь в свободной стране под защитой, мне сложно избавиться от страха», – пишут зарубежные журналисты про Савиновских.



Также, находясь в южной стране, Юлия, или Френсис, уже подумывает вернуть детей, которых у неё изъяли ещё в Екатеринбурге.



«Я вряд ли изобрету лекарство от рака, но я смогу кардинально изменить жизни двух детей, забрав их из детдома, — говорит Юлия-Френсис. — Это вступает в конфликт с моим самоопределением? Мне показалось, что нет… Все понимают, что шумиха вокруг трансгендерности, гомосексуальности — это все полный бред! Им все равно, и детям все равно. Для ребенка родитель — бесполый человек».



Тогда же, когда в прошлом году Юлия вмиг лишилась и груди, и приёмных детей, суд признал её брак однополым.