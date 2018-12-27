Александр Высокинский подсчитал: на его зарплату екатеринбуржцы скидываются всего по 2 рубля

12:19 | 29.12.2018

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в эфире радиостанции «Город FM» рассказал, сколько каждому екатеринбуржцу обходится его годовая зарплата в 4 миллиона рублей. Сумма, по его подсчётам, равна средней стоимости коробка спичек.



По подсчётам мэра, чтобы наскрести 4 миллиона на годовую зарплату главы уральской столицы, горожанам достаточно скинуться всего по 2 рубля 69 копеек с каждого, в то время как в других городах-миллионниках эта ставка выше – 3 рубля 41 копейка и целых 4,46.



Надобность в таких подсчётах возникла в рамках неугасающего резонанса о поднятии зарплаты депутатам гордумы и мэру города.



«Мы достаточно честно выстроили процесс [повышения зарплаты]. Пришли на заседание думы и рассказали про это. Депутаты поддержали, но московские коллеги сказали еще подумать. Я благодарен депутатам за мудрость. В следующем году будем выходить на руководителей всех уровней, чтобы эту проблему решать», — сказал Высокинский.



В декабре депутаты решили, что неплохо было бы поднять зарплату мэру города, а затем и себе. Но реакция столицы заставила их усомниться в верности действий и на время отказаться от идеи. В итоге ежемесячную ставку решили поднять всего на 4%, равных индексации.



До этого пресс-служба администрации в собственном расследовании выяснила: глава Екатеринбурга получает меньше других глав городов-миллионников — всего 4 миллиона рублей в год.



В этом же радиоэфире Александр Высокинский заявил, что Екатеринбург — лидер по средней зарплате среди городов-миллионников.

