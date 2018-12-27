Стало известно, как будет работать общественный транспорт Екатеринбурга в новогоднюю ночь

11:54 | 29.12.2018

Фото: rg.ru

В новогоднюю ночь весь общественный транспорт Екатеринбурга сделает огромный подарок горожанам, ведь работать он будет до 23:00.



Как рассказали в свердловском Комитете по транспорту, 31 декабря количество автобусов, троллейбусов и трамваев, безусловно, сократится, однако курсировать по городу они будут до 11 часов вечера. Метрополитен, в свою очередь, проработает до 01:00 1 января.



Что касается новогодних каникул, то в это время общественный транспорт будет курсировать по воскресному расписанию - подвижных единиц на линии будет меньше, и ходить они будут реже.



Метро остальные дни новогодних праздников будет работать в обычном режиме.