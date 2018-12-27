В Екатеринбурге начали работу более тысячи ледовых городков

11:10 | 29.12.2018

Фото: ekavuz.ru

Приёмная комиссия Екатеринбурга проверила на безопасность более тысячи ледовых городков, построенных к Новому году. Большинство из них расположены во дворах жилых домов, школ и детских садов.



«Они установлены во дворах многоквартирных домов, на территориях, прилегающих к школам и детским садам, рядом с торговыми центрами. Благодаря этому праздничное настроение буквально витает в воздухе. И в этом есть заслуга самих горожан, внесших большой вклад в праздничное оформление»,– отметил замглавы по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов.



Семь из городков в праздники станут главными районными площадками, на которых развернутся игровые представления, концерты, викторины, шоу и другие зимние забавы.



Среди них: площадь Субботников на ВИЗе, парк Архипова в Ленинском районе, ЦПКиО - в Октябрьском, площадка перед торговым комплексом на Академика Шварца, 17 - в Чкаловском, площадка перед «Парк Хаусом» - в Кировском, бульвар Культуры - в Орджоникидзевском и дебютировавший сквер на Пехотинцев - в Железнодорожном районе.