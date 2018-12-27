В Екатеринбурге полиция вводит дополнительные меры безопасности ледовых городков

10:52 | 29.12.2018

отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Полиция Екатеринбурга готова к обеспечению общественного порядка в период новогодних и рождественских праздников.



С 30 декабря по 8 января в уральской столице запланировано более 100 праздничных мероприятий. Наряды комплексных сил полиции будут приближены к местам массового пребывания людей, особое внимание уделят ледовым городкам.



«Для безопасности дорожного движения и исключения детского травматизма, в местах установки ледовых городков, расположенных вблизи проезжей части, будут выставлены наряды госавтоинспекторов, а также установлены дополнительные дорожные знаки, ограничивающие скорость движения транспорта и знаки, запрещающие парковку», - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.



Кроме того полицейские будут проверять места продажи пиротехнических изделий и спиртосодержащей продукции, все станции метро усилят дополнительными нарядами полиции.