На площади 1905 года открыли ледовый городок, посвященный сказам Бажова

Накануне, 28 декабря, в Екатеринбурге на площади 1905 года торжественно открыли ледовый городок. Для первых гостей выступили уральские творческие коллективы, кульминацией вечера стал фейерверк. В церемонии принял участие глава города Александр Высокинский.«В 2019 году в городе тоже будет множество разных событий, это должен быть интересный для всех жителей и гостей города год. А сегодня я поздравляю всех вас с Новым годом! В этом году, спустя много лет, в ледовом городке гостей вновь встречает не искусственная, а живая елка, да не одна. Новый год – это главный семейный праздник, время подвести итоги, посетить с детьми новогодние елки. Я желаю всем счастья, здоровья, новых планов и новогоднего настроения. А мы с нашими коллегами будем делать все, для того, чтобы у вас все получалось», – сказал мэр.Напомним, что в этом году екатеринбургский ледовый городок посвящен 140-летию со дня рождения Павла Бажова. На площади 1905 года появился «бажовский лес» с живыми елями, а также ледовые скульптуры и горки, оформленные в стилистике сказов уральского писателя.В сам Новый год и в сочельник, 6 января, ледовый городок будет работать круглосуточно, в остальные дни – с 9:00 до 23:00.