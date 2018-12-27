На Урале осудили молодых людей, избивших врача палками

09:55 | 29.12.2018

vestirama.ru

В Свердловской области вынесен приговор двум молодым людям Данилу Ложкину и Роману Конищеву, совершившим разбой и серию краж в Дегтярске.



Так, утром 10 ноября 2017 обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе дома на улице Калинина в Дегтярске избили палками заведующего хирургического отделения ГБУЗ «Дегтярская городская больница», после чего похитили у него кошелек и сотовые телефоны.



Кроме того, молодые люди признаны виновными в нескольких кражах. В том числе, в июле 2018 года они повредили витрины в торговом центре Дегтярска и украли три музыкальные колонки, а до этого, в мае, срезали телефонный кабель МТС на чердаке одного из домов.



В итоге фигуранты получили по 5 лет 20 дней лишения свободы каждый. Отметим, что на момент совершения преступлений они были несовершеннолетними. Сейчас одному из них – Данилу Ложкину – исполнилось 18, поэтому отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Роман Конищев отправится в воспитательную колонию.