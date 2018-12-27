В Екатеринбурге прокуратура проверила перевозчика, высадившего 16-летнюю девушку за семь остановок

09:31 | 29.12.2018

bizbi.ru

В Екатеринбурге прокуратура завершила проверку инцидента с высадкой 16—летней девушки из маршрутки. Ранее сообщалось, что вечером 16 декабря девушку заставили выйти из маршрутки №021, так как она осталась последней в салоне. До места назначения оставалось еще семь остановок.



Прокуратура установила: причиной высадки пассажира стала техническая неисправность автобуса. При этом ни кондуктор, ни водитель не пояснили девушке, как ей действовать в подобной ситуации. Они должны были дождаться следующую маршрутку, чтобы убедиться, что школьница пересядет в нее.



«В связи с выявленными нарушениями прокурор г. Екатеринбурга Светлана Кузнецова генеральному директору ООО «Уралтрансгрупп» внесла представление об устранении нарушений закона», - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.