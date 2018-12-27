Глава Екатеринбурга пообещал установить памятник киоску как предвестнику начала новой эпохи

20:37 | 28.12.2018

Фото: my-hit.org

Не исключено, что после сноса всех нестационарных ларьков в Екатеринбурге появится памятник киоску как предвестнику наступления эпохи капитализма. Об этом в эфире радиостанции «Город ФМ» рассказал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.



«Я думаю, что, может быть, со временем мы в одном из городских скверов поставим памятник киоску (потому что многие городские предприниматели начинали именно с этого), и у нас будет такое культовое место. Но всему свое время», — сказал глава города.



Это связано с тем, что в настоящий момент городская администрация активно борется с засильем нестационарных киосков в уральской столице. В частности, речь идёт о киосках с фастфудом и пиротехникой. После реализации реформы, которая должна завершиться к 2022 году, киоски будут существовать только в формате ярмарок выходного дня. «В живых» останутся только киоски с периодической печатью и мороженым.