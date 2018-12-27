Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность тарифов на вывоз мусора в Екатеринбурге

20:22 | 28.12.2018

Фото: ura.ru

Сразу после новогодних праздников Федеральная антимонопольная служба проверит, насколько обоснованны тарифы на вывоз мусора в Екатеринбурге. ФАС беспокоит, что с 1 января екатеринбуржцам придётся платить за вывоз мусора не в соответствии с весом вывозимых отходов или площадью квартиры, а по стандартной норме потребления на человека.



Ведомство уже направило в прокуратуру Свердловской области просьбу о согласовании внеплановой проверки МУП «Спецавтобаза», которое и будет осуществлять вывоз мусора для жителей уральской столицы. Об этом в Facebook написал глава местного отделения альтернативного профсоюза «Университетская солидарность» Дмитрий Трынов.



Отметим, сейчас в зависимости от территории проживания такая услуга составит от 120 до 180 рублей. Напомним также, что новая система вывоза мусора из Екатеринбурга заработает уже с 1 января 2019 года.