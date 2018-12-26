Завтра восток Свердловской области завалит снегом

17:20 | 28.12.2018

ekb.dixinews.ru

Завтра, 29 декабря, в восточной части Свердловской области ожидается сильный снег с метелью. По прогнозам синоптиков, выпадет от 5 до 8 мм осадков.



ГУ МЧС по Свердловской области направило предупреждение о сильном снегопаде главам муниципальных образований, которые должны организовать круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад по ликвидации возможных аварий.



Жителям сотрудники МЧС рекомендуют:



- ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте;



- автомобилистам, отправляющимся в дальнюю поездку, необходимо подготовиться. В машину заложить минимальные средства спасения – лопату, трос, топор, предусмотреть дополнительный запас топлива, даже если поездка недалекая. При себе иметь заряженный телефон. Не забывать одеваться соответственно времени года и погодным условиям, предусмотреть термос с горячим чаем. При движении на трассе соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим;



- пешеходам переходить проезжую часть в установленных местах, убедившись в отсутствии транспортного средства или полной его остановке;



- соблюдать меры пожарной безопасности, в том числе при прогреве автомобиля.



О возникновении происшествий следует сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.