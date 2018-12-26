Наркосбытчику из Карпинска дали 14 лет

16:47 | 28.12.2018

smolnarod.ru

37-летний гражданин Узбекистана Бахрамжон Нурматов, проживавший в Карпинске, приговорен к 14 годам строгого режима и штрафу в 500 тысяч рублей за незаконный сбыт наркотиков.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в период с февраля по март 2017 года мужчина занимался сбытом наркотиков путем непосредственной их передачи покупателям. При задержании у него изъяли более килограмма запрещенных веществ.



Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и передал следственным органам информацию о лицах, у которых он приобретал наркотические средства.