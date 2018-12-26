Экс-начальник нижнетагильского ОП № 17 возглавил ОМВД Кировграда

16:16 | 28.12.2018

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Экс-начальник отдела полиции № 17 Нижнего Тагила Эдуард Губер, пониженный в должности после смерти задержанного тагильчанина Станислава Головко, отныне возглавляет ОМВД в Кировграде, несмотря на недавний приговор трем оперативникам уголовного розыска ОП № 17, которых суд признал виновными в превышении должностных полномочий.



История начала развиваться в октябре 2017 года, когда сестра задержанного Станислава Головко сообщила в соцсетях о смерти брата, который после выхода из отделения полиции скончался в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы. По мнению следствия, к смерти тагильчанина причастны трое оперативников ОП № 17, которые были задержаны, а их руководитель, Эдуард Губер, был понижен в должности и ушел в городское УВД.



10 декабря в Ленинском районном суде Нижнего Тагила огласили приговор оперативникам ОП № 17, обвиняемым в смерти Станислава Головко. Судья признала их виновными только в превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ), оправдав по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (ст. 111 УК РФ).