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16:16 | 28.12.2018
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области
Экс-начальник нижнетагильского ОП № 17 возглавил ОМВД Кировграда
История начала развиваться в октябре 2017 года, когда сестра задержанного Станислава Головко сообщила в соцсетях о смерти брата, который после выхода из отделения полиции скончался в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы. По мнению следствия, к смерти тагильчанина причастны трое оперативников ОП № 17, которые были задержаны, а их руководитель, Эдуард Губер, был понижен в должности и ушел в городское УВД.
10 декабря в Ленинском районном суде Нижнего Тагила огласили приговор оперативникам ОП № 17, обвиняемым в смерти Станислава Головко. Судья признала их виновными только в превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ), оправдав по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (ст. 111 УК РФ).
© «Вечерние Ведомости»
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