Во Внуково с рейса Москва – Екатеринбург сбежал пассажир

15:46 | 28.12.2018

trn-news.ru

В ночь на 28 декабря в московском аэропорту Внуково почти на два часа задержался вылет самолета Москва – Екатеринбург авиакомпании «Победа». Причиной стал сбежавший при посадке пассажир, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.



Как стало известно, пассажир исчез после выхода из автобуса, он ушел в неизвестном направлении. В итоге сотрудники пограничной службы задержали пассажира и передали его сотрудникам линейного отдела внутренних дел.