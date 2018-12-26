На Урале частично погашена задолженность по зарплате перед работниками завода-банкрота

15:30 | 28.12.2018

rostovgazeta.ru

В поселке Большой Исток Сысертского городского округа благодаря действиям прокуратуры частично погашена задолженность по заработной плате перед работниками ЗАО «Завод элементов трубопроводов», в отношении которого в мае 2017 года была введена процедура конкурсного производства.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в 2015–2017 годы на предприятии образовалась задолженность перед 400 сотрудниками. В результате принятых прокуратурой мер в декабре текущего года работникам выплачено 27 млн рублей. Ранее сообщалось, что общая задолженность составляет порядка 60 млн.



За невыплату зарплаты и сокрытие более 100 млн рублей от налоговых органов директору предприятия Льву Лившицу уже назначено наказание в виде штрафа. Еще два уголовных дела о невыплате заработной платы в настоящее время расследуются.