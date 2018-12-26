«Рождественский сквер» открылся на площадке перед Театром драмы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на площадке перед Театром драмы начал свою работу «Рождественский сквер». Организатором проекта выступил Фонд святой Екатерины. Сквер будет радовать своих гостей до самой весны и обещает стать идеальным местом для семейных зимних прогулок.«Тысячи огней, гигантские игрушки, внутри которых можно сфотографироваться, световые аллеи. Все это создает непередаваемую атмосферу праздника. Также на площадке работает рождественская ярмарка», – сообщают организаторы.По словам директора Фонда святой Екатерины Александра Андреева, таким образом Фонд решил поздравить горожан с наступающим Новым годом и Рождеством.«Пусть в нашей жизни будет больше света, добра и улыбок», – говорит Александр Андреев.