Просто катались: в Ивделе двух молодых людей судят за серию угонов

14:45 | 28.12.2018

www.om1.ru

Двое жителей Ивделя 1999 и 2000 года рождения предстанут перед судом за серию угонов. Их обвиняют в пяти эпизодах угонов, еще два аналогичных преступления молодые люди не смогли довести до конца. Угоны совершались на территории Ивделя и поселка Полуночное.



«В большинстве случаев обвиняемые угоняли отечественные автомобили, и лишь в двух случаях они завладели мототранспортными средствами – мотоциклом и мопедом. Вдоволь покатавшись на угнанных «железных конях», молодые люди просто бросали их и скрывались с места происшествия», – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.



Одно из угнанных транспортных средств – мотоцикл – обвиняемые утопили в реке Ивдель. Остальные вернули владельцам.



Сейчас уголовное дело передано в суд.