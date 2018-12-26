Жилой комплекс на берегу Нижнеисетского пруда в Екатеринбурге строят с нарушениями

14:23 | 28.12.2018

Фото: http://skazy-bazhova.ru

Прокуратура выявила нарушения при строительстве жилого комплекса «Сказы Бажова» на улице Щербакова на берегу Нижнеисетского пруда. Надзорное ведомство проводило проверку по запросу депутата Государственной думы РФ Андрея Альшевских.



В ответе на обращение парламентария указано, что земельный участок, на котором организована стройка, находится в границе водоохранной зоны рек Исеть и Патрушиха, при этом объект не оборудован защитными сооружениями, обеспечивающими охрану от засорения и истощения.



Кроме этого, Свердловской межрайонной природоохранной прокуратурой с привлечением специалистов Департамента Росприроднадзора по УрФО выявлено движение и стоянка транспортных средств в пределах водоохранной зоны вне дорог и специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие, что создает возможность попадания загрязняющих веществ в реки.



«Что же такое происходит, почему никакие водоохранные зоны у нас не берегут? Совестливых застройщиков не осталось?» – негодует Андрей Альшевских.



По указанным фактам застройщику – директору ООО «Реконструкция ЕКБ» – объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства.



Установлено также, что за территорией застраиваемого участка расположены отвалы грунта и выкорчеванные деревья. По данному факту материалы направлены в УМВД России по Екатеринбургу – уже полицейским предстоит установить и найти лиц, причастных к вырубке деревьев.