Евгений Куйвашев поздравил «Уральские авиалинии» с 25-летием

14:04 | 28.12.2018

twitter.com

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил руководство и коллектив авиакомпании «Уральские авиалинии» с 25-летием.



«Это знаменательное событие в жизни всего региона. На протяжении четверти века авиакомпания «Уральские авиалинии» занимает важное место в транспортной инфраструктуре Свердловской области, обеспечивает высокое качество и безопасность полетов. Сегодня авиакомпания занимает четвертое место среди крупнейших авиаперевозчиков России, постоянно наращивает и обновляет парк воздушных судов, расширяет географию полетов», - говорится в поздравлении.



Напомним, что с 1943 года в Свердловской области существовал объединенный авиаотряд, в состав которого входил аэропорт Кольцово. В 1993 году авиаотряд был разделен на две независимые структуры - аэропорт и авиационную компанию. С тех пор бессменным руководителем компании является Сергей Скуратов.