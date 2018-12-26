Каменскую ветеринарную станцию наказали за просроченные препараты

13:43 | 28.12.2018

Фото: брянский-рабочий.рф

Каменская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных по требованию прокуратуры привлечена к ответственности за нарушения ветеринарного законодательства.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ветеринарной станции хранились лекарственные средства с истекшим сроком годности, отсутствовал контроль утилизации препаратов ветеринарного назначения, также выявлено ненадлежащее проведение лабораторного исследования племенных животных.



После вмешательства прокуратуры руководитель учреждения приступил к устранению нарушений, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, ветеринарная станция оштрафована на 10 тысяч рублей, заведующая городской лечебницей – на 3 тысячи.