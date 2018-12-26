Кольцовские таможенники изъяли у гражданина Китая 70 кг новогодних сувениров

13:13 | 28.12.2018

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Кольцовские таможенники остановили в «зеленом коридоре» пассажира рейса «Пекин-Екатеринбург». Оказалось, что с собой в нескольких коробках мужчина вез 16 электрических гирлянд, 10 гирлянд из фольги, 102 подарочных конверта, 40 вееров, 33 статуэтки, 60 китайских фонариков, 25 ковриков. Вес багажа превысил 70 килограммов.



Таможенникам гражданин Китая рассказал, что везет продукцию для ресторана друзей – этими товарами он хотел украсить зал.



О том, что товарные партии необходимо декларировать и платить пошлину, пассажир не знал. Таможенники изъяли всю партию товаров, завели дело об административном правонарушении. Предпринимателю грозит штраф, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



