В Екатеринбурге суд оштрафовал ресторан «KFC» на 50 тысяч рублей

13:05 | 28.12.2018

Фото: businessinsider.com

Арбитражный суд Свердловской области вынес решение по иску прокуратуры Чкаловского района Екатеринбурга к ресторану «KFC» (ООО «Интернэшнл Ресторант Брэндс»), расположенного на Шварца,1 (ТЦ «Ботаника Молл»). Компания привлечена к административной ответственности по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ в размере 50 тысяч рублей.



Согласно материалам дела, прокуратурой Чкаловского района была проведена проверка поступившей информации о нарушении трудовых, санитарно-эпидемиологических требований в деятельности ресторана быстрого обслуживания «КFС». В ходе проверки совместно со специалистами Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проведено обследование помещений.



В ходе проверки нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Так, своевременно не проводится ремонт помещений, не соблюдаются условия хранения некоторой продукции, выявлены нарушения к прохождению медицинских осмотров несколькими сотрудниками – медосмотр, в частности дерматовенеролога некоторые девушки посещали более года назад, несвоевременно пройдено обследование на стафилококк, флюорографическое обследование и обследование на гельминтозы пройдено более года назад.



По результатам вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, в котором выявленные обстоятельства квалифицированы прокуратурой как административные правонарушения, ответственность за которые предусмотрена ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ («Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов). Учитывая, что большинство нарушений компания незамедлительно устранила, суд назначил штраф в размере 50 тысяч рублей (ниже низшего, учитывая оперативность).