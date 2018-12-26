В нижнетагильской колонии будут производить одежду и постельное белье

Накануне, 27 декабря, в нижнетагильской исправительной колонии № 12 строгого режима запустили швейное производство. Цех рассчитан на 50 рабочих мест, закуплено необходимое оборудование.В колонии планируют изготавливать товары народного потребления: постельное белье, полотенца, рабочую одежду, одежду для рыбалки и охоты. Начальник ГУФСИН России по Свердловской области Александр Федоров поставил задачу расширять ассортимент.Как рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, в 2018 году в ИК-12 произвели продукцию на 1 миллиард рублей. Отметим, что здесь также выпускают европоддоны, колючую проволоку, сувениры и многое другое.