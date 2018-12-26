Бывшему начальнику управления архитектуры Первоуральска грозит до 15 лет лишения свободы

12:41 | 28.12.2018

pervo.info

В Первоуральский городской суд передано уголовное дело в отношении бывшего начальника управления архитектуры и градостроительства городского округа Первоуральск Константина Гартмана. Его обвиняют в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных полномочий.



По версии следствия, чиновник оказывал содействие предприятию для организации преимущественного положения по сравнению с иными организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере строительства и землепользования, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Ранее сообщалось, что речь идет о взятке в размере порядка 800 тысяч рублей. Экс-чиновнику грозит от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки.



«Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – передает пресс-служба СУ СКР по региону.