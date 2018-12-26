Поездка в Стамбул для бывшего начальника ГИБДД Верхней Пышмы закончилась штрафом

12:32 | 28.12.2018

Мировой судья судебного участка №1 Верхнепышминского городского суда сегодня, 27 декабря, вынес решение по делу бывшего местного главного гаишника Александра Кобяшева, который «залетел» по административной статье 16.4 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств». По данным издания, спустя несколько месяцев после освобождения из мест лишения свободы (был осужден за покушение на мошенничество) Кобяшев полетел в Стамбул, но был задержан в аэропорту Кольцово таможенниками. При досмотре выяснилось, что Кобяшев вез с собой крупную сумму денег – 12 900 $ и 1500 евро, предварительно их не задекларировав.



Санкция статьи 16.4 КоАП РФ предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере от одной второй до двукратной незадекларированной суммы наличных денежных средств либо конфискации предмета административного правонарушения. При вылете из России требуется декларировать денежные средства выше 10 тысяч долларов, то есть Кобяшев существенно превысил установленный порог.



Как стало известно veved.ru, судья принял решение наложить штраф в размере ¼ незадекларированной суммы – это порядка 76 тысяч рублей, то есть меньше меньшего (санкция предусматривает штраф в размере от одной второй до двукратной незадекларированной суммы). Таким образом, опасения относительно того, что материал должны были изначально направить мировому судье в Октябрьский районный суд Екатеринбурга, но Кобяшев ходатайствовал о переносе дела в Верхнюю Пышму, где бывший гаишник человек известный и обросший связями, судя по всему, подтвердились.



Напомним, что Александр Кобяшев был задержан в апреле 2015 года сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Свердловской области. В июне 2016 года Верхнепышминский городской суд признал его виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с использованием своего служебного положения, которое не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам»).



По версии следствия, Кобяшев вместе с подчиненными сообщил владельцу автомобиля AUDI Q7, что номерные агрегаты кузова и двигателя транспортного средства не совпадают с теми, что указаны в документах. В связи с этим в отношении хозяина авто может быть возбуждено уголовное дело. Начальник ГИБДД нашел «выход» из этой ситуации, предложив владельцу купить у него автомобиль всего за 100 тысяч рублей (реальная стоимость автомобиля составляет 1 млн рублей). После составления договора купли-продажи автомобиля при получении денег Александр Кобяшев был задержан оперативниками УСБ.