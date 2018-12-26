Митрополит Кирилл просит убрать останки с площади 1905 года

Вид на Богоявленский кафедральный собор с южной стороны. Конец XIX в.



Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл обратился к почетным гражданам Екатеринбурга и Свердловской области с просьбой содействовать в перезахоронении останков, расположенных под площадью 1905 года.«Это оскорбительно для людей, живущих сейчас в этом городе, – ходить по могилам и делать праздники на костях. Пока они там лежат, это святое место, там нельзя устраивать игрища. Если другой площади для гуляний нет, то надо изъять все останки и с почетом перенести на кладбище, сделать хороший памятник», – сказал митрополит в интервью «Областной газете».Напомним, что до 1930 года на месте памятника Ленину на площади 1905 года располагался кафедральный собор. В 2008 году во время ремонта здесь нашли 50 могил.