Минприроды вновь запретило автогонки на озере Балтым

11:44 | 28.12.2018

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Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области предупредило автомобилистов, мотоциклистов, владельцев снегоходов и квадроциклов о запрете выезда автотранспорта на лед озера Балтым. Предупреждение, прежде всего, касается загородного клуба «Лесная сказка», который был организатором автогонок на Балтыме в январе 2018 года и запланировал новые соревнования в январе-феврале 2019 года.



«Организация предупреждена, что это прямое нарушение постановления правительства Свердловской области «Об утверждении положения о памятнике природы областного значения «Озеро Балтым» с окружающими его лесами». В вопросе недопущения автогонок по льду уникального озера нас поддерживают правоохранительные органы, органы прокуратуры и общественность», - подчеркнула заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вероника Русинова.



В Минприроды отмечают, что исключение сделано только для служебного спецтранспорта.



Напомним, что прошлой зимой соревнованиям помешали казаки, которые были вооружены нагайками и ножами. Для сохранения правопорядка на место прибыли сотрудники полиции, и ледовое ралли все-таки состоялось.



28 мая Свердловский областной суд признал незаконными действия администрации Верхней Пышмы, запретившей ледовые гонки на Балтыме.