В 2018 году на учет в Свердловской области поставлено более 370 тысяч мигрантов

11:15 | 28.12.2018

ypravo.com

В 2018 году на территории Свердловской области на миграционный учет было поставлено более 370 тысяч иностранных граждан, сообщил в ходе совместного заседания Антитеррористической комиссии и Совета безопасности региона губернатор Евгений Куйвашев.



По словам главы Среднего Урала, миграционная ситуация в области стабильная.



«Благодаря совместной работе органов власти всех уровней и правоохранительных структур в регионе выстроена четкая миграционная политика, и ситуация достаточно стабильная», - сказал Куйвашев.



В то же время губернатор отметил необходимость усиления работы по профилактике, выявлению и пресечению незаконной миграции и нелегальной трудовой деятельности.