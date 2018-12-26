В Екатеринбурге поймали двух челябинцев, подозреваемых в кражах машин

Двое братьев-челябинцев задержаны в Екатеринбурге, их подозревают в двух эпизодах автокраж.Мужчин поймали с поличным на перекрестке улиц Большакова и Степана Разина 20 декабря при попытке угнать автомобиль Honda CR-V. Другой эпизод, по версии следствия, произошел 13 декабря на территории Октябрьского района: добычей злоумышленников стала Honda Crosstour.«В ходе предварительного следствия установлено, что предполагаемые злоумышленники, проживая в соседнем Челябинске, периодически приезжали в уральскую столицу с целью хищения автомобилей иностранного производства», – отмечают в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.Сейчас мужчин 1974 и 1985 года рождения проверяют на причастность к совершению других преступлений.