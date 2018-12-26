Прокуратура заставила администрацию Полевского отремонтировать 12 дорог

10:20 | 28.12.2018

В ходе надзорной деятельности прокуратура выявила в городе Полевском Свердловской области 12 участков дорог с дефектами покрытия: ямами и выбоинами шириной более 120 см, глубиной более 20 см.



Прокуратура потребовала от муниципальных властей устранить нарушения, в том числе на улицах Розы Люксембург, Александра Матросова, Майской, Павлика Морозова.



«После вмешательства прокуратуры виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а также выполнены работы по ремонту 12 автомобильных дорог», – рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.