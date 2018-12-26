Судебные приставы добились выплаты зарплаты сокращенным сотрудникам уральского предприятия

10:00 | 28.12.2018

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Судебные приставы Сухоложского отдела добились погашения долгов по зарплате перед попавшими под сокращение сотрудниками ЗАО «Уральская бумага».



«За 2018 год с организации-должника ЗАО "Уральская бумага" была взыскана задолженность по зарплате в сумме 4 717 372,80 рубля по 279 исполнительным производствам», – сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



Всего в уходящем году отделами УФССП России по Свердловской области было возбуждено более 20 тысяч исполнительных производств о взыскании заработной платы. Речь идет о задолженности на общую сумму 658 млн рублей, 383 млн из них удалось погасить.