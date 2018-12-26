В ДТП с тремя автомобилями под Екатеринбургом погиб один человек

09:22 | 28.12.2018

Накануне вечером на 28-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги произошло смертельное ДТП: автомобиль Nissan, ехавший со стороны Березовского в направлении Верхней Пышмы, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai, а затем с грузовиком Volvo.



В результате водитель Nissan скончался на месте происшествия, пассажир госпитализирован.



На место выезжала следственно-оперативная группа, причины аварии устанавливаются.