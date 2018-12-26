В Екатеринбурге иномарка въехала в опору электропередач

В Екатеринбурге в микрорайоне Семь ключей рядом 9-ой детской больницей произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого пострадал ребенок. Как сообщает отделение пропаганды городской ГИБДД, ДТП случилось 27декабря в 14:30 около дома №51 на улице Решетская.Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что 34-х летний водитель автомашины «Пежо 408» не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил наезд на опору электропередач. В результате ДТП пострадал пассажир 9 - летний мальчик, находящийся в автомашине на заднем пассажирском сидении. Ребенок перевозился в бустере, не был пристегнут ремнем безопасности.С подозрением на компрессионный перелом позвоночника ребенок был госпитализирован в № 9 ДГМБ. Транспортное средство получило значительные механические повреждения, с места происшествия было эвакуировано спецавтотранспортом.