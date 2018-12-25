В мэрии Екатеринбурга установили стоимость школьных обедов на следующий год

19:53 | 27.12.2018

Фото: 4schoolngo.my1.ru

В Екатеринбурге установлена стоимость школьных обедов на второе полугодие 2018/2019 учебного года. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Высокинский.



Сообщается, что на питание учеников начальных классов планируется тратить не более 68 рублей 43 копеек в день на одного человека. Не более 79 рублей 4 копеек в день на одноразовое питание выделят на учеников 5–11-х классов из числа членов малообеспеченных и многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



Отметим, что бесплатное двухразовое питание будет предоставлено школьникам с ограниченными возможностями здоровья.