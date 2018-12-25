В Екатеринбурге в новогодние праздники пройдут ярмарки

19:39 | 27.12.2018

Фото: oblgazeta.ru

В новогодние праздники в Екатеринбурге пройдет несколько зимних ярмарок. Главная ярмарка расположится на территории ледового городка на площади 1905 года и будет работать с 1 по 27 января.



Также праздничные ярмарки пройдут на площадке у КОСК «Россия» (в воскресенье, 30 декабря), рождественские ярмарки пройдут с 1 по 8 января на площади у Театра драмы и с 5 по 6 января на ул. Краснолесья, 12а.