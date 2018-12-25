Мэр Среднеуральского ГО подал в отставку

19:03 | 27.12.2018

Фото: pravdaurfo.ru

Накануне Нового года глава Среднеуральского городского округа Владислав Козлов написал заявление об отставке. Исполняющим обязанности мэра ГО назначен заместитель главы администрации городского округа Среднеуральск Алексей Костыгин.



По информации местных СМИ, отставка Козлова была принята сегодня на вечернем внеочередном заседании гордумы. При этом также сегодня среднеуральская дума приняла бюджет муниципалитета на 2019 год, который подписан Владиславом Козловым.



Напомним, Владислав Козлов был избран мэром Среднеуральского ГО в августе 2016 года.