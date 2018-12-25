Город встал: на дорогах Екатеринбурга образовались десятибалльные пробки

Екатеринбург встал в десятибалльные автомобильные пробки, причина не только в огромном количестве автомобилей – ситуацию усугубляет выпавший снег и ряд ДТП на центральных улицах города. Сейчас в городе зафиксировано 24 аварии.Впрочем, на протяжении всего дня движение по центру Екатеринбурга не было свободным. Еще в обеденное время на дорогах возникли девятибалльные заторы, однако теперь в пробках стоит практически весь город.Отметим, что в связи со сложной ситуацией на дорогах также значительно выросли цены на такси.