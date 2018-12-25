В Екатеринбурге проводится проверка в связи с гибелью 15-летнего подростка

16:59 | 27.12.2018

regnum.ru

В Екатеринбурге следственные органы проводят доследственную проверку по факту гибели 15-летнего подростка. Его тело нашли накануне у дома, в котором он проживал.



По информации портала 66.RU, перед смертью школьник отправил матери СМС-сообщение со словами «прости и прощай».



Причины произошедшего устанавливаются. Известно, что мальчик из благополучной семьи, он был единственным ребенком.