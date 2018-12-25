С 1 января в Екатеринбурге перестанут ходить маршрутки № 04 и 024

15:59 | 27.12.2018

С 2019 года администрация Екатеринбурга ликвидирует два коммерческих маршрута общественного транспорта – № 04 и 024. В пресс-службе мэрии это объяснили тем, что они на 99 % дублируют другие маршруты и 1 января истекает срок действия договоров с перевозчиками.



Начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения Николай Вахлов заверил, что «пассажиры без транспорта не останутся».



«Комитетом по транспорту был проведен анализ пассажиропотока на этих маршрутах. Многие из них дублируются, поэтому пассажиры могут пересесть на другие маршруты. В частности, маршрут 04 на 99 % дублирует 25-й маршрут, мы понимаем, что на обоих маршрутах ездят пассажиры, поэтому на 25-м маршруте было принято решение увеличить количество подвижных единиц, плановый интервал составит 7–9 минут. Что касается маршрута 024, он по всей протяженности дублирует на 30–35 % шесть маршрутов, в том числе трамвайных и автобусных», – сказал чиновник.



Напомним, что на лето 2019 года администрация запланировала запуск новой маршрутной сети.