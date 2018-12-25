В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле планируют создать экотехнопарки

14:21 | 27.12.2018

buzzfeed.com

В Свердловской области, согласно поручению президента России Владимира Путина, будет создана инфраструктура для глубокой переработки отходов с выпуском широкого спектра продукции из вторичного сырья. Губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о формировании рабочей группы по созданию экотехнопарков.



По сути экотехнопарки - это мусорные кластеры, в которых сортируются и перерабатываются отходы, а также создаются новые товары из вторичных ресурсов. Как рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, такие комплексы предполагается создать в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге.



«В рамках экотехнопарков предполагается строительство мусоросортировочных комплексов, создание площадок для утилизации строительного мусора и крупногабаритных отходов, цехов компостирования органических отходов, переработки полиэтиленовой бутылки, пленки и твердых видов пластмасс, автомобильных аккумуляторов, батареек, стекла, древесных отходов, металлов и других», - пояснил министр.



Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин отметил, что уральские промышленные предприятия смогут производить оборудование для переработки отходов.



Напомним, что Владимир Путин поручил до 2030 года создать в России 70 экотехнопарков и 826 комплексов по обращению с отходами. Доля утилизированных и обезвреженных отходов должна достигнуть 86%.