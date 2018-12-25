В Екатеринбурге уничтожено более тонны опасного мяса

13:58 | 27.12.2018

zab.ru

В Екатеринбурге сотрудники Россельхознадзора совместно с силовиками провели проверку в торговой точке, расположенной в остановочном комплексе на улице Технической, где выявили несанкционированную торговлю мясной продукцией.



«Владельцы продукции осуществляли хранение и реализацию мяса и мясной продукции с нарушением требований ветеринарного законодательства РФ. В ходе рейда выявлено нарушение температурного режима хранения, на реализуемую мясную продукцию отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы, удостоверяющие ее безопасность в ветеринарно-санитарном отношении», – сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области.



Всего 25 декабря в Екатеринбурге проверили семь торговых точек, изъято 1 163 кг мяса, реализуемого с нарушениями. Продукция уничтожена. Нарушители привлечены к административной ответственности.