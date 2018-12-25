В Первоуральске на набережной установят спортивные снаряды для детей с ОВЗ

13:06 | 27.12.2018

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил выделить из резервного фонда правительства 512 тысяч рублей на спортивно-игровой комплекс для детей с ограниченными возможностями в Первоуральске.



По указанию главы региона на набережной Нижне-Шайтанского пруда, которая вошла в региональную программу формирования комфортной городской среды, установят спортивные снаряды - качалку-балансир и тренажер для восстановления и развития опорно-двигательного аппарата.



Также в рамках проекта благоустройства планируется озеленение набережной и установка объектов освещения.