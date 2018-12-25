Суд рассмотрит дело о ДТП в Каменском районе, где погибли два человека

В Каменский районный суд Свердловской области передано уголовное дело о ДТП, произошедшем вечером 24 октября этого года в районе деревни Большая Грязнуха Каменского района. Напомним, что автомобиль LADA Granta Sedan врезался в припаркованный автобус «Богдан». Водитель не справился с управлением. В результате погибли два пассажира легкового авто: девушка 1983 года рождения и мужчина 1969 года рождения. Еще несколько человек получили травмы.Как отмечают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, авария произошла при неблагоприятных погодных и метеорологических условиях.Перед судом предстанет водитель автомобиля – мужчина 1979 года рождения. Его обвиняют по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Санкция предусматривает до семи лет лишения свободы.