Роспотребнадзор нашел просрочку в кафе на Серовском тракте

12:31 | 27.12.2018

ok.ru

Сотрудники Роспотребнадзора нагрянули с проверкой в кафе «Три поросенка» на 28-м километре Серовского тракта. В ходе административного расследования в заведении общественного питания выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства.



Так, в кафе обнаружена продукция с истекшим сроком годности, не соблюдаются правила товарного соседства, отсутствуют условия для соблюдения правил личной гигиены сотрудников, нарушаются правила мытья посуды и другое.



Кафе оштрафовали на 30 тысяч рублей, должностное лицо – на 10 тысяч. Руководитель обязан устранить нарушения.