Екатеринбуржец ответит перед судом за фиктивную регистрацию 267 иностранцев

12:18 | 27.12.2018

nov-pravda.ru

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя. Его обвиняют в фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации.



Установлено, что в период с 18 октября 2017 года по 22 декабря 2017 года обвиняемый поставил на учет в арендуемом помещении на улице Садовой, 2Б (поселок Горный Щит) 267 мигрантов. При этом иностранцы там проживать не собирались.



«Противоправные действия обвиняемого за счет бесконтрольного роста незаконно легализованных иностранных граждан на территории Российской Федерации фактически повлекли за собой социальную напряженность в общественной жизни», – отмечают в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.



Мужчина признался, что пошел на преступление из корыстных побуждений, за фиктивную постановку на учет он получал от иностранцев вознаграждение. Сейчас дело передано в суд.