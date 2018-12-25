В Екатеринбурге создан единый транспортный перевозчик ЕМУП «Гортранс»

11:50 | 27.12.2018

ekburg.tv

В Екатеринбурге на базе объединенных ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий» и ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» создано единое предприятие - ЕМУП «Гортранс». Оно уже приступило к управлению транспортными перевозками, сообщает пресс-служба городской администрации.



По словам назначенного на должность руководителя нового предприятия, а в прошлом директора трамвайно-троллейбусного управления города Екатеринбурга Сергея Нугаева, в «Гортрансе» создана временная организационная структура, которая сохранится до июля 2019 года.



Ранее сообщалось, что объединение МУПов должно повысить эффективность работы общественного транспорта и оптимизировать процесс управления перевозками. При этом численность сотрудников не изменится.